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Espreso.tvМирВ Сирии вспыхнули бои между курдами и турецкой армией за город Айн-Исса

В Сирии вспыхнули бои между курдами и турецкой армией за город Айн-Исса


фото: interfax.com.ua
В Сирии курдские вооруженные формирования пытаются остановить наступление Турции на город Айн-Исса

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

"Турецкие силы и многочисленные их наемники утром провели атаки с применением танков и артиллерии. Атаки проведены по различным направлениям с целью захватить Айн-Иссу. Соглашение о прекращении огня еще раз было возбуждено ВС Турции", - говорится в сообщении на странице курдско-арабского альянса Сирийские демократические силы (СДС) в twitter.

23 ноября вечером в СДС сообщили, что столкновения продолжаются у города на нескольких направлениях вблизи автотрассы М4.

В группировке отмечают, что город Айн-Исса расположен вне так называемой "зоной безопасности", создаваемой по инициативе Турции на севере Сирии. Поэтому, по мнению СДС, курдские формирования имеют полное право находиться в городе.

В сирийской оппозиции заявили, что бои продолжаются примерно в 1 км от города. Курды стремятся остановить продвижение их противника к Айн-Иссы.

Город находится в пограничной зоне, которую Турция стремится очистить от курдских военизированных формирований. Сейчас между сторонами конфликта формально действует режим прекращения огня.

  • Напомним, 11 ноября на северо-востоке Сирии, на подконтрольной турецким войскам территории, в результате взрыва бомбы погибли восемь человек .
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