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Espreso.tvВойна с РФОккупанты проводят артиллерийские учения в районе линии разграничения, - разведка

Оккупанты проводят артиллерийские учения в районе линии разграничения, - разведка


фото: reuters
По данным ГУР, боевики тайно перемещают на новую позицию военную технику

Об этом сообщает Минобороны Украины.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны командование первого и второго армейских корпусов врага проводит артиллерийские учения в целях предотвращения снижения боеспособности передовых подразделений соединений. Разведка обращает внимание на проведение учений врага вблизи линии разграничения.

ГУР сообщает о перемещении ночью противником техники и вооружений на новые позиции. При этом в оставленных окопах противник размещает неисправную технику, эвакуацию которой пытается выдать за выполнение договоренностей по ее отводу.

В Минобороны отмечают, что враждебная сторона ограничила доступ ОБСЕ к линии разграничения под предлогом возможности обстрела со стороны Украины для прикрытия этих инцидентов.

 
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