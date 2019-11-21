Оккупанты проводят артиллерийские учения в районе линии разграничения, - разведка
Об этом сообщает Минобороны Украины.
По информации Главного управления разведки Министерства обороны командование первого и второго армейских корпусов врага проводит артиллерийские учения в целях предотвращения снижения боеспособности передовых подразделений соединений. Разведка обращает внимание на проведение учений врага вблизи линии разграничения.
ГУР сообщает о перемещении ночью противником техники и вооружений на новые позиции. При этом в оставленных окопах противник размещает неисправную технику, эвакуацию которой пытается выдать за выполнение договоренностей по ее отводу.
В Минобороны отмечают, что враждебная сторона ограничила доступ ОБСЕ к линии разграничения под предлогом возможности обстрела со стороны Украины для прикрытия этих инцидентов.
- Напомним, 20 ноября завершилось разминирование в Петровском
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