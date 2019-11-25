Рекорд за 4 года: Нацбанк укрепил гривню до максимального значения
25 ноября, 2019, 16:58
Национальный банк Украины на 26 ноября установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,05 грн/долл., что является максимальным значением за период с января 2016 года, или почти 4 года назад
Согласно данным на сайте НБУ, предыдущий четырехлетний максимум был установлен 30 сентября, когда официальный курс гривни к доллару составлял 24,08 грн/долл.
Котировки гривни к евро установились на уровне 26,62/26,64 грн/евро, что на 14 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.
- Напомним, Национальный банк Украины на понедельник, 25 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,1643 грн/долл., к евро - на уровне 26,7208 грн/евро.
Читайте также
-
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
Читайте также
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?