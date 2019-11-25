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Espreso.tvОбществоРекорд за 4 года: Нацбанк укрепил гривню до максимального значения

Рекорд за 4 года: Нацбанк укрепил гривню до максимального значения


фото: bank.gov.ua
Национальный банк Украины на 26 ноября установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,05 грн/долл., что является максимальным значением за период с января 2016 года, или почти 4 года назад

Согласно данным на сайте НБУ, предыдущий четырехлетний максимум был установлен 30 сентября, когда официальный курс гривни к доллару составлял 24,08 грн/долл.

Котировки гривни к евро установились на уровне 26,62/26,64 грн/евро, что на 14 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

 
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