Гривня укрепилась по отношению к доллару по курсу НБУ
25 ноября, 2019, 08:50
На понедельник, 25 ноября, Нацбанк установил курс гривни по отношению к доллару на уровне 24,16 грн/$
Об этом сообщает сайт НБУ.
Курс по отношению к евро установлен на уровне 26,72 грн, 10 российских рублей стоят 3,79 грн.
На наличном рынке 25 ноября состояние на 8:45, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 24,13, продают - по 24,18 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 24,07 до 24,15 грн/$, продажи - в пределах 24,16-24,2 грн/$.
В пьтницю, 22 ноября, официальный валютный курс составлял 24,19 грн / $ и 26,83 грн / евро.
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