Гривня укрепилась по отношению к доллару по курсу НБУ

25 ноября, 2019, 08:50

На понедельник, 25 ноября, Нацбанк установил курс гривни по отношению к доллару на уровне 24,16 грн/$

Об этом сообщает сайт НБУ.

Курс по отношению к евро установлен на уровне 26,72 грн, 10 российских рублей стоят 3,79 грн.

На наличном рынке 25 ноября состояние на 8:45, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 24,13, продают - по 24,18 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 24,07 до 24,15 грн/$, продажи - в пределах 24,16-24,2 грн/$.

В пьтницю, 22 ноября, официальный валютный курс составлял 24,19 грн / $ и 26,83 грн / евро.