НАБУ завершило расследование по делу экс-нардепа Белоцерковца

25 ноября, 2019, 14:16

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили народному депутату Дмитрию Белоцерковцу о завершении досудебного расследования по подозрению во внесении недостоверных сведений в декларацию

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"22 ноября 2019 г. подозреваемому и его защитникам открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направления его в Высший антикоррупционный суд", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что экс-нардеп внес недостоверные сведения в электронные декларации за 2016 и 2017 годы, не задекларировав пользование недвижимым имуществом в Киеве стоимостью 3,8 млн грн, принадлежащем на праве собственности близкому родственнику.

Защитникам экс-нардепа предоставили доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.