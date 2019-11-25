НАБУ завершило расследование по делу экс-нардепа Белоцерковца
25 ноября, 2019, 14:16
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили народному депутату Дмитрию Белоцерковцу о завершении досудебного расследования по подозрению во внесении недостоверных сведений в декларацию
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
"22 ноября 2019 г. подозреваемому и его защитникам открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направления его в Высший антикоррупционный суд", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что экс-нардеп внес недостоверные сведения в электронные декларации за 2016 и 2017 годы, не задекларировав пользование недвижимым имуществом в Киеве стоимостью 3,8 млн грн, принадлежащем на праве собственности близкому родственнику.
Защитникам экс-нардепа предоставили доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.
- Напомним, ранее Дмитрию Белоцерковцу вручили подозрение в недостоверном декларировании информации.
Читайте также
-
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-
Читайте также
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?