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Espreso.tvОбществоЗаказывал подгузники на адрес мамы: НАБУ подозревает советника Кличко Белоцерковца в недостоверном декларировании

Заказывал подгузники на адрес мамы: НАБУ подозревает советника Кличко Белоцерковца в недостоверном декларировании


фото: antikor.com.ua
Народному депутату VIII созыва от БПП и действующему советнику киевского городского головы Дмитрию Белоцерковцу вручили подозрение в недостоверном декларировании информации

Об этом он написал в Facebook.

"Политика зашла и в НАБУ. ... Мне выдали подозрение в недостоверной информации в декларировании. ... Подозрение касается того, что мой новорожденный сын и моя жена периодически находились у моей матери с целью надзора за ребенком, а я это не указал в декларации. Как один из элементов доказательной базы выступают адреса доставки памперсов", - рассказал Белоцерковец.

По его словам, он обращался к НАПК с запросом, нужно ли это указывать в декларации.

"И это при том, что была пройдена полная проверка НАПК, куда я отправлял письмо с целью понять, а нужно ли было это декларировать, на что получил четкое разъяснение по результатах проверки. Проверка НАПК нарушений в моей декларации не обнаружила ... ", - пояснил екснардеп.

По его словам, это - "элемент политического давления на мэра столицы Виталия Кличко".

 

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