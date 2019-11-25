На Донбассе прошли учения танкового резерва

25 ноября, 2019, 17:49

На Донбассе прошли военные учения танковых подразделений резерва Объединенных сил

Об этом сообщает пресс-служба сухопутных войск ВСУ.

Цель военных маневров - поддержание высокой степени готовности к реагированию на возможный прорыв врага.

"Хотя танки и отведены из района проведения ООС, но угроза танкового прорыва всегда имеет место. Чтобы подразделения не теряли навыков - с ними регулярно проводят тренировки общевойскового резерва. Главной целью военных маневров было - поддержание высокой степени готовности резерва к реагированию на возможное возникновение внештатных ситуаций", - говорится в сообщении.