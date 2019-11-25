В ВСУ испытали новые бронеавтомобили

Об этом сообщает пресс-служба сухопутных войск.

Командующий Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Сирский лично испытал новые автомобили за рулем и дал положительную оценку техническим возможностям ББКМ "Козак-2М1" и СБА "Варта-Новатор"

Кроме того, во время проведения испытания опытного образца ББКМ "Козак-2М1" генерал-лейтенант Александр Сирский выполнил упражнения по стрельбе из 12,7-миллиметрового крупнокалиберного пулемета НСВТ.

Специализированный бронированный автомобиль "Варта-Новатор" и многофункциональный бронеавтомобиль "Козак-2М1" на испытаниях подтвердили заявленные тактико-технические характеристики и получили положительную оценку от всех представителей рабочей группы.

Справка

Козак-2М1 - это полноценный броневик, предназначенный для выполнения широкого круга боевых задач.

СБА "Варта-Новатор" - бронированная машина, созданная на усиленном шасси Ford F-550. Легкий и маневренный СБА "Варта-Новатор" идеально подходит для спецподразделений.