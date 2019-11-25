Матюха может свидетельствовать в международных процессах "Украина против России", - Тука
Об этом сообщает 24 канал.
Как отмечает Тука, в течение пяти лет войны с Россией случаев с рассекречиванием наших разведчиков на оккупированных территориях было немало. Пример Эдуарда Матюхи, работавшего в свое время "народным мэром" Горловки, а также имевшего высокие должности в коммунистической партии "ДНР", - единичный случай, когда вроде бы гражданский человек работает с украинскими спецслужбами.
"Надо понимать принципиальную разницу между теми, кто осуществляет, условно говоря, диверсионные акции в тылу врага, и человеком, который работает на политической должности. Можно себе представить, какой объем информации политического характера Матюха передал украинским спецслужбам", - убежден Тука.
По словам экс-главы Луганской ОГА, Матюха может свидетельствовать в международных процессах "Украина против России". Вполне возможно, что эвакуация Матюхи связана с тем, что его в ближайшее время будут использовать в качестве свидетеля в международных судах и исках.
"Продолжается суд в Гааге о признании России страной, которая финансирует терроризм. Матюха может предоставить большое количество информации. Разведчик знает о содержимом и содержание так называемых гумконвоев и рассказывать может часами. И о связях с Госдумой России. А это факты о политической поддержке Россией террористов", - отмечает Тука.
- Председатель ГИ "Правое Дело" Дмитрий Снегирев сомневается, что экс-мэр Горловки Эдуард Матюха действительно был украинским разведчиком.
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