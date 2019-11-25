4 месяца Безлер был в прямом контакте с Матюхой, - Снегирев о "разведчике" из Горловки

"Я бы хотел бы обратить внимание на некоторые аспекты информационной кампании, имеется в виду, то, что сейчас уже есть разногласия в заявлениях самого разведчика и соответственно Главного управления разведки. Если сам герой заявляет о том, что он разведчик ГУР, то теперь информация самого управления свидетельствует о том, что он выполнял некоторые задачи. Был соответственно завербован или приобщен к работе в 2014 году. И здесь есть один показательный момент: в 2014 году господин Матюха был заместителем мэра Горловки, причем и сам мэр, и господин Матюха небезосновательно подозреваются в определенных коррупционных сделках, которые происходили на момент нахождения Горловки в составе Украины. И здесь есть один интересный персонаж: Безлер, более известный как Бес. Этот персонаж находился на территории Украины в городе Горловка и возглавлял коммунальное предприятие по оказанию ритуальных услуг. 4 месяца он был в прямом контакте с господином Матюхой. Поэтому сказать, что Безлер не знал этого персонажа, не имел с ним контактов - это не соответствует действительности", - сказал глава "Правого дела".

Он добавил, что окружение Безлера должно было б выявить Матюху, если бы он был разведчиком. Безлером были уличены украинские контрразведчики, которые прибыли в Горловку для его непосредственного физического устранения. Это говорит о достаточно высоком уровне контрразведывательной деятельности ближайшего окружения Безлера.

"Поэтому говорить о том, что Матюха был профессионалом высокого уровня, в то же время, когда в свободном доступе есть информация о том, что он был доверенным лицом Николая Маломужа, а его жена работала в госучреждении на контролируемой территории - это не выдерживает никакой критики . контрразведка Безлера проверила бы эту информацию", - сказал Снегирев.