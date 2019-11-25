Экс-глава НКРЭКУ Вовк не объявлен в международный розыск, - адвокат

25 ноября, 2019, 16:43

Информация о том, что ексглава НКРЭКУ Дмитрий Вовк объявлен в международный розыск, не соответствует действительности

Об этом сообщила адвокат Ирина Одинец в Facebook.

"Сегодня издание "Украинские новости" со ссылкой на неназванный "источник в правоохранительных органах" сообщило в виде факта, что Интерпол объявил моего подзащитного Д.Вовка в международный розыск. Хочу сообщить, что на данный момент эта информация не соответствует действительности", - написала она.

Одинец опубликовала ссылку на сайт Интерпола, где среди разыскиваемых не значится человек с фамилией Вовк.

"Первое и ключевое - официальный сайт Интерпола до сих пор убежден, что ни одного человека с фамилией "Вовк" из Украины в розыске нет. Второе, неназванный "источник в правоохранительных органах" - это очень надежный и верифицированный источник информации (на самом деле, нет!). Хочу подчеркнуть, что разглашение тайны следствия - это преступление", - заявила она.

При этом Одинец подчеркнула, что сторона следствия получила решение суда об избрании меры пресечения Вовку только 21.11.2019 г..

"Физически невозможно за это время решение перевести на один из официальных языков Интерпола, передать его в украинском бюро, а оттуда, соответственно, в центральный офис Интерпола", - убеждена она.

По ее мнению, мы становимся свидетелями очередного случае давления.

"Хочу в очередной раз поблагодарить уважаемых представителей НАБУ и САП за соблюдение принципов добросовестности, а также использование СМИ в своих, несколько отличных от законных, интересах. Ведь, когда в суде в качестве доказательств предоставить ничего, детективам и прокурорам остается играть роль "неназванных источников", - написала юрист.