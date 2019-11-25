Богдан не допускает никого к Зеленскому, - нардеп Поляков
25 ноября, 2019, 21:15
По словам народного депутата Антона Полякова, глава Офиса президента Андрей Богдан ограничивает доступ к Владимиру Зеленскому
Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.
"Я думаю, Богдан так или иначе, в силу своего положения и близости к президенту влияет на многих депутатов и пользуется этим сам. Он довольно-таки... не то, чтобы харизматичный. А вы видите, он такой вот человек, который в принципе не допускает к президенту никого. Он реально будто всем приостанавливает дорогу к президенту. Ну, посмотрим, чем это закончится. Не знаю... Но то, что влияние он имеет на многих депутатов, это, конечно, такой факт", - отметил исключен из "СН" депутат.
В то же время, однозначно говорить о существовании "группы Богдана" он не стал.
- Исключенный из парламентской фракции "Слуги народа" нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись разговора якобы нардепа Юрия "Юзика" Корявченкова и других депутатов "слуг" с начальником полиции Кривого Рога.
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