Богдан не допускает никого к Зеленскому, - нардеп Поляков

25 ноября, 2019, 21:15

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Я думаю, Богдан так или иначе, в силу своего положения и близости к президенту влияет на многих депутатов и пользуется этим сам. Он довольно-таки... не то, чтобы харизматичный. А вы видите, он такой вот человек, который в принципе не допускает к президенту никого. Он реально будто всем приостанавливает дорогу к президенту. Ну, посмотрим, чем это закончится. Не знаю... Но то, что влияние он имеет на многих депутатов, это, конечно, такой факт", - отметил исключен из "СН" депутат.

В то же время, однозначно говорить о существовании "группы Богдана" он не стал.