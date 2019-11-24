В Москве объяснили, где делись личные вещи украинских моряков с захваченных бронекатеров
Об этом сообщил адвокат украинских моряков Николай Полозов в эфире одного из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV.
"Как мне объяснили следователи, из-за влажности и условий содержания - корабли были без присмотра - часть вещей, которая там осталась, была очень сильно повреждена... Проще говоря, некоторые предметы одежды сгнили. Поэтому они не стали их отдавать, а уничтожили", - рассказал Полозов.
Он уточнил, что корабли около 10 месяцев находились фактически без присмотра:
"Их пришвартовали в Керчи, где пограничный мол. Провели на них какие-то следственные действия, изъяли все, что необходимо. И они вот так и стояли".
Полозов напомнил, что среди официально изъятых вещей - все боеприпасы, личное стрелковое оружие и штатное вооружение (автоматы Калашникова, пистолеты, гранаты), а также мобильные телефоны, компьютеры и флешнакопители моряков.
Кроме того, россияне изъяли зарубежное радионавигационное оборудование.
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