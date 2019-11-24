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Espreso.tvОбществоВ Москве объяснили, где делись личные вещи украинских моряков с захваченных бронекатеров

В Москве объяснили, где делись личные вещи украинских моряков с захваченных бронекатеров

В России заявили, что некоторые личные вещи украинских моряков на захваченных в Керченском проливе кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу" "сгнили из-за влажности"

Об этом сообщил адвокат украинских моряков Николай Полозов в эфире одного из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV.

"Как мне объяснили следователи, из-за влажности и условий содержания - корабли были без присмотра - часть вещей, которая там осталась, была очень сильно повреждена... Проще говоря, некоторые предметы одежды сгнили. Поэтому они не стали их отдавать, а уничтожили", - рассказал Полозов.

Он уточнил, что корабли около 10 месяцев находились фактически без присмотра:

"Их пришвартовали в Керчи, где пограничный мол. Провели на них какие-то следственные действия, изъяли все, что необходимо. И они вот так и стояли".

Полозов напомнил, что среди официально изъятых вещей - все боеприпасы, личное стрелковое оружие и штатное вооружение (автоматы Калашникова, пистолеты, гранаты), а также мобильные телефоны, компьютеры и флешнакопители моряков.

Кроме того, россияне изъяли зарубежное радионавигационное оборудование.

 

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