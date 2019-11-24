В Конго самолет упал на жилые дома, погибли 24 человека
24 ноября, 2019, 16:26
В результате падения пассажирского самолета на жилые дома в Демократической Республике Конго погибли по меньшей мере 24 человека
Об этом сообщает BBC.
Трагедия произошла в результате падения небольшого пассажирского самолета на жилые дома в городе Гома на востоке ДР Конго. Самолет Dornier-228 принадлежал частному перевозчику Busy Bee, он потерпел крушение примерно через минуту после взлета.
На борту самолета находились 17 пассажиров и два члена экипажа. Жертвами авиакатастрофы стали также четыре жителя домов, на которые упал самолет. Еще два человека спасли до взрыва самолета.
Smoke rises from the wreckage of a small plane which crashed on takeoff into a densely populated area of Goma in the Democratic Republic of Congo pic.twitter.com/31BXU7qrG0- AFP news agency (@AFP) November 24, 2019
- Напомним, 10 октября во время аварии военно-транспортного самолета Ан-72 в Демократической республике Конго погиб украинец.
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