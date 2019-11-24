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Espreso.tvМирВ Конго самолет упал на жилые дома, погибли 24 человека

В Конго самолет упал на жилые дома, погибли 24 человека


фото: AFP
В результате падения пассажирского самолета на жилые дома в Демократической Республике Конго погибли по меньшей мере 24 человека

Об этом сообщает BBC.

Трагедия произошла в результате падения небольшого пассажирского самолета на жилые дома в городе Гома на востоке ДР Конго. Самолет Dornier-228 принадлежал частному перевозчику Busy Bee, он потерпел крушение примерно через минуту после взлета.

На борту самолета находились 17 пассажиров и два члена экипажа. Жертвами авиакатастрофы стали также четыре жителя домов, на которые упал самолет. Еще два человека спасли до взрыва самолета.

  • Напомним, 10 октября во время аварии военно-транспортного самолета Ан-72 в Демократической республике Конго погиб украинец.
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