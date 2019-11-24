В Конго самолет упал на жилые дома, погибли 24 человека

24 ноября, 2019, 16:26

В результате падения пассажирского самолета на жилые дома в Демократической Республике Конго погибли по меньшей мере 24 человека

Об этом сообщает BBC.

Трагедия произошла в результате падения небольшого пассажирского самолета на жилые дома в городе Гома на востоке ДР Конго. Самолет Dornier-228 принадлежал частному перевозчику Busy Bee, он потерпел крушение примерно через минуту после взлета.

На борту самолета находились 17 пассажиров и два члена экипажа. Жертвами авиакатастрофы стали также четыре жителя домов, на которые упал самолет. Еще два человека спасли до взрыва самолета.

Smoke rises from the wreckage of a small plane which crashed on takeoff into a densely populated area of Goma in the Democratic Republic of Congo pic.twitter.com/31BXU7qrG0 - AFP news agency (@AFP) November 24, 2019