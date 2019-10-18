Во время аварии Ан-72 в Конго погиб украинец
Об этом сообщает Думская.
По неподтвержденным данным, среди членов экипажа разбившегося самолета был бортинженер из Одессы Сергей Горохов.
Одесский бортинженер погиб за три дня до окончания контракта в Африке.
Военно-транспортный самолет Ан-72 потерпел крушение 10 октября недалеко от города Коле, провинция Санкуру. На борту было восемь человек, все они погибли.
Грузовой самолет перевозил автомобиль президента Конго Феликса Чисекеди и обслуживающий персонал.
На борту находились водитель Чисекеди, начальник службы по организации перевозок, охранники и два российских пилота, сообщили конголезский и российские власти.
По состоянию на 15 октября на месте катастрофы обнаружили четыре неопознанных тела.
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