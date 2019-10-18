Во время аварии Ан-72 в Конго погиб украинец

18 октября, 2019, 17:24

Во время аварии военно-транспортного самолета Ан-72 в Демократической республике Конго погиб украинец

Об этом сообщает Думская.

По неподтвержденным данным, среди членов экипажа разбившегося самолета был бортинженер из Одессы Сергей Горохов.

Одесский бортинженер погиб за три дня до окончания контракта в Африке.

Военно-транспортный самолет Ан-72 потерпел крушение 10 октября недалеко от города Коле, провинция Санкуру. На борту было восемь человек, все они погибли.

Грузовой самолет перевозил автомобиль президента Конго Феликса Чисекеди и обслуживающий персонал.

На борту находились водитель Чисекеди, начальник службы по организации перевозок, охранники и два российских пилота, сообщили конголезский и российские власти.

По состоянию на 15 октября на месте катастрофы обнаружили четыре неопознанных тела.