Умер народный артист Украины Давид Бабаев

24 ноября, 2019, 16:51

В ночь на 24 ноября на 77-м году жизни скончался народный артист Украины Давид Бабаев

Об этом сообщает Национальный академический театр имени Леси Украинский в facebook.

Давид Бабаев сыграл более чем в 50 спектаклях, среди которых "Школа скандала", "Госпожа министерша", "Наполеон и корсиканка", "Последняя любовь", "Мнимый больной".

"Особой для Давида Владимировича была роль Гарри в "Последней любви". По сюжету пожилой мужчина встречает позднюю любовь и оживает на глазах. Проникновенная история, согретая естественной отзывчивостью и впечатлительностью Давида Владимировича, стала любимой для зрителей. Именно спектакль "Последняя любовь" стала последней для выдающегося актера. Никто и подумать не мог, что в тот вечер актер в последний раз выйдет на сцену и искренние аплодисменты услышит тоже в последний раз", - говорится в сообщении.

Давид Бабаев родился 14 июля 1943 года в Махачкале. В 1969 году окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств, в которой позже преподавал на кафедре разговорного жанра. С 23 декабря 1972 года до последних дней жизни работал в театре имени Леси Украинки.