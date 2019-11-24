 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКультураУмер народный артист Украины Давид Бабаев

Умер народный артист Украины Давид Бабаев


фото: facebook
В ночь на 24 ноября на 77-м году жизни скончался народный артист Украины Давид Бабаев

Об этом сообщает Национальный академический театр имени Леси Украинский в facebook.

Давид Бабаев сыграл более чем в 50 спектаклях, среди которых "Школа скандала", "Госпожа министерша", "Наполеон и корсиканка", "Последняя любовь", "Мнимый больной".

"Особой для Давида Владимировича была роль Гарри в "Последней любви". По сюжету пожилой мужчина встречает позднюю любовь и оживает на глазах. Проникновенная история, согретая естественной отзывчивостью и впечатлительностью Давида Владимировича, стала любимой для зрителей. Именно спектакль "Последняя любовь" стала последней для выдающегося актера. Никто и подумать не мог, что в тот вечер актер в последний раз выйдет на сцену и искренние аплодисменты услышит тоже в последний раз", - говорится в сообщении.

Давид Бабаев родился 14 июля 1943 года в Махачкале. В 1969 году окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств, в которой позже преподавал на кафедре разговорного жанра. С 23 декабря 1972 года до последних дней жизни работал в театре имени Леси Украинки.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 ноября, 2019 воскресенье

больше новостей

24 ноября, 2019 воскресенье

23 ноября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать