Умерла народная артистка Украины Анико Рехвиашвили

16 ноября, 2019, 20:13

На 56-м году жизни после тяжелой болезни скончалась народная артистка Украины, художественная руководительница балета Национальной оперы Анико Рехвиашвили

Об этом сообщает официальный сайт Национальной оперы.

"Наш театр и украинское искусство понесли большую невосполнимую утрату. Талант Анико Рехвиашвили раскрылся во многих спектаклях балетной труппы, поставленных ею в течение последнего десятилетия, и особенно после 2013 года, когда она была назначена художественным руководителем балетной труппы", - говорится в сообщении.

На сцене Национальной оперы Украины Рехвиашвили поставила балеты "Венский вальс", "Даниела", "Дама с камелиями", "Снежная королева", "Ночи в садах Испании", "Треугольный шляпа", "Дафнис и Хлоя", "Юлий Цезарь" .