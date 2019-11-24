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Espreso.tvЭкономикаУкраинские изобретатели представили уникальный аппарат для посадки на Луне

Украинские изобретатели представили уникальный аппарат для посадки на Луне

На международной выставке Dubai Airshow 2019 конструкторское бюро "Южное" показало макет лунного посадочного аппарата, изготовленного с применением аддитивных технологий

Данный отечественный проект разработан для исследований лунной поверхности и доставки на естественный спутник Земли полезного груза массой до 150 кг, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Бюро.

После приземления на поверхность Луны разработка способна выполнить три прыжка на расстояние до 20 км, перенося с собой научное оборудование, а также осуществлять в каждой точке посадки научные исследования.

В перспективе это открывает новые возможности для научно-исследовательской деятельности, поиска полезных ископаемых на Луне.

  • Напомним, КБ "Южное" имеет целью создать комплекс орбитального космического самолета , предназначенный для обеспечения многократной доставки на низкие околоземные орбиты и возвращения с орбиты различных грузов и космонавтов.
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