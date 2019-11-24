Украинские изобретатели представили уникальный аппарат для посадки на Луне

24 ноября, 2019, 11:33

На международной выставке Dubai Airshow 2019 конструкторское бюро "Южное" показало макет лунного посадочного аппарата, изготовленного с применением аддитивных технологий

Данный отечественный проект разработан для исследований лунной поверхности и доставки на естественный спутник Земли полезного груза массой до 150 кг, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Бюро.

После приземления на поверхность Луны разработка способна выполнить три прыжка на расстояние до 20 км, перенося с собой научное оборудование, а также осуществлять в каждой точке посадки научные исследования.

В перспективе это открывает новые возможности для научно-исследовательской деятельности, поиска полезных ископаемых на Луне.