В Днепре разрабатывать проект орбитального космического самолета
Об этом шла речь на заседании круглого стола, посвященном 50-летию вывода на орбиту КА "Интеркосмос-1" - первого космического аппарата международной программы сотрудничества, передает Еспресо.TV со ссылкой на Крылья .
Речь идет о многоцелевом транспортном космическом модуле, обеспечивающим решение задач орбитального сервисного обслуживания клиентских спутников (КС) (орбитальной инспекции, перевод на заданные орбитальные позиции, поддержки на заданных орбитальных позициях, довиведення на целевые орбиты в случае вывода на нерасчетные орбиты, перенос отработанных КС на орбиту захоронения), и платформу геостационарного спутника связи с маршевой электрореактивных движущей установкой, предназначена для создания на ее основе космических апа атомов связи, функционирующих на геостационарной орбите.
- В начале ноября в США запустили к Международной космической станции корабль с помощью ракеты, частично спроектировано и изготовленной в Украине .
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