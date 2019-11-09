В Днепре разрабатывать проект орбитального космического самолета

9 ноября, 2019, 09:26

КБ "Южное" имеет целью создать комплекс орбитального космического самолета, предназначенный для обеспечения многократной доставки на низкие околоземные орбиты и возвращения с орбиты различных грузов и космонавтов

Об этом шла речь на заседании круглого стола, посвященном 50-летию вывода на орбиту КА "Интеркосмос-1" - первого космического аппарата международной программы сотрудничества, передает Еспресо.TV со ссылкой на Крылья .

Речь идет о многоцелевом транспортном космическом модуле, обеспечивающим решение задач орбитального сервисного обслуживания клиентских спутников (КС) (орбитальной инспекции, перевод на заданные орбитальные позиции, поддержки на заданных орбитальных позициях, довиведення на целевые орбиты в случае вывода на нерасчетные орбиты, перенос отработанных КС на орбиту захоронения), и платформу геостационарного спутника связи с маршевой электрореактивных движущей установкой, предназначена для создания на ее основе космических апа атомов связи, функционирующих на геостационарной орбите.