 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Днепре разрабатывать проект орбитального космического самолета

В Днепре разрабатывать проект орбитального космического самолета


фото: dpukrconfiaa.org
КБ "Южное" имеет целью создать комплекс орбитального космического самолета, предназначенный для обеспечения многократной доставки на низкие околоземные орбиты и возвращения с орбиты различных грузов и космонавтов

Об этом шла речь на заседании круглого стола, посвященном 50-летию вывода на орбиту КА "Интеркосмос-1" - первого космического аппарата международной программы сотрудничества, передает Еспресо.TV со ссылкой на Крылья .

Речь идет о многоцелевом транспортном космическом модуле, обеспечивающим решение задач орбитального сервисного обслуживания клиентских спутников (КС) (орбитальной инспекции, перевод на заданные орбитальные позиции, поддержки на заданных орбитальных позициях, довиведення на целевые орбиты в случае вывода на нерасчетные орбиты, перенос отработанных КС на орбиту захоронения), и платформу геостационарного спутника связи с маршевой электрореактивных движущей установкой, предназначена для создания на ее основе космических апа атомов связи, функционирующих на геостационарной орбите.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 ноября, 2019 суббота

8 ноября, 2019 пятница

больше новостей

9 ноября, 2019 суббота

8 ноября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать