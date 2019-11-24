 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУкраинские саблисты завоевали бронзу Кубка мира

Украинские саблисты завоевали бронзу Кубка мира


фото: ukrinform.ua
На этапе Кубка мира во Франции женская сборная Украины по фехтованию на саблях завоевала бронзовую награду в командных соревнованиях

Об этом сообщает "Укрифнорм".

В Орлеане за нашу команду выступали Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Воронина и Юлия Бакастова.

В 1/16 финала наша сборная победила Узбекистан - 44:33. В следующем раунде Украина прошла японок - 45:39.

В четвертьфинале сборная Украины одолела Францию - 45:44, но в полуфинале уступила Южной Корее - 43:45.

В матче за бронзовые медали украинки победили Венгрию - 45:36.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 ноября, 2019 воскресенье

больше новостей

24 ноября, 2019 воскресенье

23 ноября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать