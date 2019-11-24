Украинские саблисты завоевали бронзу Кубка мира
24 ноября, 2019, 19:56
На этапе Кубка мира во Франции женская сборная Украины по фехтованию на саблях завоевала бронзовую награду в командных соревнованиях
Об этом сообщает "Укрифнорм".
В Орлеане за нашу команду выступали Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Воронина и Юлия Бакастова.
В 1/16 финала наша сборная победила Узбекистан - 44:33. В следующем раунде Украина прошла японок - 45:39.
В четвертьфинале сборная Украины одолела Францию - 45:44, но в полуфинале уступила Южной Корее - 43:45.
В матче за бронзовые медали украинки победили Венгрию - 45:36.
- Напомним, 20 июля Ольга Харлан победила в финале россиянку Софью Великую и стала чемпионкой мира по фехтованию .
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