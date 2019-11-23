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Espreso.tvСпортОбнародован невероятный гонорар Уайлдера за бой с Ортисом

Обнародован невероятный гонорар Уайлдера за бой с Ортисом


фото: Fox Sports
Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер получит за бой-реванш с кубинцем Луисом Ортисом $ 20 млн

Об этом сообщает Boxingnews24 .

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Деонтей Уайлдер заработает $ 20 млн за реванш с Луисом Ортисом. Гонорар кубинца составит $ 7 млн.

Первый поединок между боксерами в марте 2018 года закончился победой Уайлдера техническим нокаутом в 10-м раунде.

  • В ночь на воскресенье в Лас-Вегасе американский боксер Деонтей Уайлдер будет защищать чемпионский пояс WBC в поединке с кубинцем Луисом Ортисом. Бой начнется в 6:00 по киевскому времени .
  • 23 ноября американец Деонтей Уайлдер и кубинец Луис Ортис прошли церемонию взвешивания перед боем за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе.
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