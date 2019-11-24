 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvВойна с РФ"Народный мэр" оккупированной Горловки оказался украинским разведчиком

"Народный мэр" оккупированной Горловки оказался украинским разведчиком


фото: rbc.ua
Украинский разведчик Эдуард Матюха более пяти лет работал под прикрытием на оккупированном Донбассе и некоторое время был "народным мэром" Горловки

Об этом сообщает ТСН.

Информацию о том, что сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Эдуард Матюха вернулся с оккупированного Донбасса подтвердил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

"Действительно, Эдуард - это тот человек, который предоставлял необходимую информацию о реальной ситуации на оккупированных территориях", - сказал Скибицкий.

Матюха ушел с должности так называемого мэра из-за споров боевиков. По его словам, его задачей было поссорить боевиков. Впоследствии он стал первым секретарем городского комитета "компартии" так называемой "ДНР".

Матюха собирал информацию о преступлениях России. По его словам, пророссийские непризнанные анклавы - Абхазия, Северная Осетия, Приднестровье, "ДНР" и "ЛНР" - координируются Кремлем через Коммунистическую партию.

  • Напомним, 7 июля Вадим Скибицкий заявил, что всеми организационно-кадровыми процессами внутри российско-террористических группировок ОРДЛО руководит Южный военный округ вооруженных сил Российской Федерации.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 ноября, 2019 воскресенье

больше новостей

24 ноября, 2019 воскресенье

23 ноября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать