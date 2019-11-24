"Народный мэр" оккупированной Горловки оказался украинским разведчиком

24 ноября, 2019, 22:35

Украинский разведчик Эдуард Матюха более пяти лет работал под прикрытием на оккупированном Донбассе и некоторое время был "народным мэром" Горловки

Об этом сообщает ТСН.

Информацию о том, что сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Эдуард Матюха вернулся с оккупированного Донбасса подтвердил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

"Действительно, Эдуард - это тот человек, который предоставлял необходимую информацию о реальной ситуации на оккупированных территориях", - сказал Скибицкий.

Матюха ушел с должности так называемого мэра из-за споров боевиков. По его словам, его задачей было поссорить боевиков. Впоследствии он стал первым секретарем городского комитета "компартии" так называемой "ДНР".

Матюха собирал информацию о преступлениях России. По его словам, пророссийские непризнанные анклавы - Абхазия, Северная Осетия, Приднестровье, "ДНР" и "ЛНР" - координируются Кремлем через Коммунистическую партию.