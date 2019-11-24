"Народный мэр" оккупированной Горловки оказался украинским разведчиком
Об этом сообщает ТСН.
Информацию о том, что сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Эдуард Матюха вернулся с оккупированного Донбасса подтвердил представитель ГУР Вадим Скибицкий.
"Действительно, Эдуард - это тот человек, который предоставлял необходимую информацию о реальной ситуации на оккупированных территориях", - сказал Скибицкий.
Матюха ушел с должности так называемого мэра из-за споров боевиков. По его словам, его задачей было поссорить боевиков. Впоследствии он стал первым секретарем городского комитета "компартии" так называемой "ДНР".
Матюха собирал информацию о преступлениях России. По его словам, пророссийские непризнанные анклавы - Абхазия, Северная Осетия, Приднестровье, "ДНР" и "ЛНР" - координируются Кремлем через Коммунистическую партию.
- Напомним, 7 июля Вадим Скибицкий заявил, что всеми организационно-кадровыми процессами внутри российско-террористических группировок ОРДЛО руководит Южный военный округ вооруженных сил Российской Федерации.
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