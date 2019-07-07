После военных преступлений на Донбассе российские офицеры получают повышение, а курсанты из РФ "тренируются" под Мариуполем - украинская разведка

7 июля, 2019, 20:04

Всеми организационно-кадровыми процессами внутри российско-террористических группировок ОРДЛО руководит Южный военный округ вооруженных сил Российской Федерации

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире программы "Политический маринад" с Мариной Данилюк-Ярмолаевою на телеканале Еспресо.TV.

Он отметил, что кадровые российские военные на Донбассе регулярно сменяют друг друга и вся их деятельность в зоне конфликта с украинскими войсками регламентирована.

"Ротации (у русских, которые не являются наемниками, - ред.) происходят планово. Дважды в год проходит соответствующий отбор в вооруженных силах Российской Федерации. Все осуществляется через Южный военный округ. Военнослужащие штатные - офицеры, генералы - приезжают на должности в первый, второй "армейский корпус" (террористов, - ред.), занимают ключевые должности, осуществляют руководство, координацию. И после выполнения своих боевых задач точно так же по ротации возвращаются на территорию Российской Федерации", - пояснил Скибицкий.

При этом в большинстве случаев сразу речь идет о повышении или направлении на обучение в военной академии в Москве.

"Чтобы продолжить карьеру уже с боевым опытом, полученным на территории Украины", - добавил сотрудник ГУР.

Кроме того, заявил он, россияне активно применяют на Донбассе "стажировку курсантов, слушателей и преподавателей (военных, - ред.) академий, адъюнктов".

"Как правило, это происходит в августе-сентябре, когда проходится полевая практика. Такие случаи мы фиксируем довольно часто. Больше всего - на южном направлении, на Мариупольском", - отметил Скибицкий.