На детском Евровидении выступила представительница Украины София Иванько. ВИДЕО
Об этом сообщает "Укринформ".
14-летняя София Иванько уже выступила на "Арене Гливице". Украинская участница вышла на сцену под тринадцатым номером с композицией "Когда кажется" (Spirit of Music).
Победителя детского Евровидения будут определять путем сложения баллов, которые получат конкурсанты от национальных жюри и во время онлайн-голосования, которое проходит в два этапа.
Во время первого этапа интернет-голосования, который проходил с 21 часов пятницы до 17 часов воскресенья на сайте junioreurovision.tv, зрители могли выбрать от трех до пяти композиций, которые им понравились больше всего. При этом можно проголосовать и участника Евровидения из своей страны.
Второй этап онлайн-голосования пройдет сразу после финального концерта и продлится всего 15 минут. После этого состоится подсчет баллов и будет определен победитель конкурса.
- Напомним, 18 октября в Европейском вещательном союзе заявили, что не видят проблемы в запрете Национальной общественной телекомпанией Украины участвовать в конкурсе артистам, выступавшим в РФ или на оккупированных Россией территориях после 15 марта 2014 года.
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