Организаторы "Евровидения" не против запрета Украиной участия в нацотборе за выступления в РФ
Об этом сообщает Deutsche Welle .
В Европейском вещательном союзе подчеркнули, что каждая страна-участница "Евровидения" имеет право устанавливать собственные правила отбора на конкурс.
"Каждый вещатель, который участвует индивидуально несет ответственность за отбор своего артиста на песенный конкурс" Евровидение ", - заявили в EBU.
В союзе отметили, что общими для всех стран двумя правилами отбора артистов является достижение конкурсантами 16-летнего возраста к моменту финала конкурса, а также представление одним артистом не более одной страны на каждом отдельном конкурсе.
Напомним, национальный отбор на Евровидение-2020 в Украине начался с обновленными условиями : участником может быть исполнитель или коллектив, который не выступает в РФ и на оккупированных Россией территориях с 15 марта 2014 года, не планирует и не сообщается выступлений на территории страны-агрессора под время конкурса и до его завершения, а также не въезжал на оккупированные территории с нарушением законодательства Украины.
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