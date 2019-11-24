Миллиардер Блумберг хочет помешать Трампу переизбраться на второй срок

24 ноября, 2019, 18:32

Американский миллиардер Майкл Блумберг намерен принять участие в выборах и помешать президенту США Дональду Трампу переизбраться на второй срок

Об этом заявил главный советник миллиардера и бывшего мэра Нью-Йорка Говард Вольфсон, сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, Блумберг сделает все, что нужно для победы над Дональдом Трампом.

Вольфсон заверил, что Блумберг не будет принимать политических пожертвований и откажется от президентской зарплаты, если станет главой Белого дома.

"За всю свою жизнь он никогда не принимал политических пожертвований. Он не намерен начинать этого. Его нельзя купить", - сказал Вольфсон.

Он заметил, что благодаря своему финансовому положению Майкл Блумберг является полностью независимым от каких-либо специальных интересов.

По данным Forbes состояние Блумберга составляет более $54 млрд.