Миллиардер Блумберг хочет помешать Трампу переизбраться на второй срок
24 ноября, 2019, 18:32
Американский миллиардер Майкл Блумберг намерен принять участие в выборах и помешать президенту США Дональду Трампу переизбраться на второй срок
Об этом заявил главный советник миллиардера и бывшего мэра Нью-Йорка Говард Вольфсон, сообщает "Интерфакс-Украина".
По его словам, Блумберг сделает все, что нужно для победы над Дональдом Трампом.
Вольфсон заверил, что Блумберг не будет принимать политических пожертвований и откажется от президентской зарплаты, если станет главой Белого дома.
"За всю свою жизнь он никогда не принимал политических пожертвований. Он не намерен начинать этого. Его нельзя купить", - сказал Вольфсон.
Он заметил, что благодаря своему финансовому положению Майкл Блумберг является полностью независимым от каких-либо специальных интересов.
По данным Forbes состояние Блумберга составляет более $54 млрд.
- 8 ноября стало известно, что Майкл Блумберг намерен принять участие в выборах президента США от Демократической партии.
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