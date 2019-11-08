Миллиардер Блумберг может вступить в президентскую гонку от демократов

8 ноября, 2019, 10:31

Бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг намерен принять участие в выборах президента США от Демократической партии

Об этом сообщает The New York Times.

По данным собеседников издания, он может подать заявку для участия в выборах на этой неделе.

Советник Блумберга сказал, что миллиардер в течение нескольких недель обдумывал это решение, однако пока окончательно его не принял.

Блумберг направил своих работников в штат Алабама, где до 8 ноября можно вступить в предвыборную гонку. Там они занимаются сбором необходимых подписей.

Кроме того, Блумберг позвонил ряду демократов, в том числе бывшему главе демократического большинства в Сенате Гарри Рейда. Он рассказал им о том, что "серьезно рассматривает" возможность участия в гонке.

Рейд сообщил изданию, что миллиардер не говорил прямо, что баллотируется в президенты, но "смысл звонка был ясен".