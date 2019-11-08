Миллиардер Блумберг может вступить в президентскую гонку от демократов
Об этом сообщает The New York Times.
По данным собеседников издания, он может подать заявку для участия в выборах на этой неделе.
Советник Блумберга сказал, что миллиардер в течение нескольких недель обдумывал это решение, однако пока окончательно его не принял.
Блумберг направил своих работников в штат Алабама, где до 8 ноября можно вступить в предвыборную гонку. Там они занимаются сбором необходимых подписей.
Кроме того, Блумберг позвонил ряду демократов, в том числе бывшему главе демократического большинства в Сенате Гарри Рейда. Он рассказал им о том, что "серьезно рассматривает" возможность участия в гонке.
Рейд сообщил изданию, что миллиардер не говорил прямо, что баллотируется в президенты, но "смысл звонка был ясен".
Читайте также
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
-
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
Читайте также
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
-