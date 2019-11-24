Детское Евровидение-2019: кто победил и какое место заняла Украина

24 ноября, 2019, 20:15

Победительницей детского Евровидения стала представительница Польши Вики Габор, украинка София Иванько заняла 15-е место

Об этом сообщает "Укринформ".

На песенном конкурсе в польском городе Гливице Габор получила 278 баллов, опередив представителей Казахстана и Испании. Таким образом, в 2020 году детское Евровидение снова будет проходить в Польше.

Представительница Украины София Иванько набрала 59 баллов и заняла 15-е место. В голосовании национальных жюри украинка получила 28 баллов, а в онлайн-голосовании получила 31 балл.

Украинка получила баллы от Беларуси (8), Армении (7), Казахстана (6), Сербии и Австралии (по 3), Албании (1).

В общем, в детском Евровидении участие приняли 19 участников, которые представляли Польшу, Беларусь, Армению, Грузию, Казахстан, Россию, Албанию, Сербию, Северную Македонию, Великобританию, Францию, Испанию, Мальту, Ирландию, Нидерланды, Португалию, Италию, Австралию.

В прошлом году во время финала детского Евровидения в Минске победила также представительница Польши Роксана Венгель.