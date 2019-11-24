Блумберг объявил, что идет в президенты США

24 ноября, 2019, 19:32

Американский миллиардер Майкл Блумберг официально объявил, что будет баллотироваться на выборах президента США-2020

Об этом сообщает "Голос Америки".

24 ноября миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка, 77 летний Майкл Блумберг объявил об официальном начале своей предвыборной кампании.

"Я баллотируюсь в президенты для того, чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку. Мы не можем позволить себе еще четыре года безрассудных и неэтичных действий президента Трампа. Он составляет экзистенциальную угрозу нашей стране и нашим ценностям. Если он получит еще один президентский срок, мы, возможно, никогда не оправимся от ущерба", - говорится в заявлении на сайте предвыборной кампании Блумберга.

В объявлении о начале своей предвыборной кампании Блумберг пообещал улучшить экономику страны, систему здравоохранения, образования, окружающей среды, иммиграционную политику. Блумберг также выступает за ужесточение законов, регулирующих использование огнестрельного оружия.