Блумберг объявил, что идет в президенты США
Об этом сообщает "Голос Америки".
24 ноября миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка, 77 летний Майкл Блумберг объявил об официальном начале своей предвыборной кампании.
"Я баллотируюсь в президенты для того, чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку. Мы не можем позволить себе еще четыре года безрассудных и неэтичных действий президента Трампа. Он составляет экзистенциальную угрозу нашей стране и нашим ценностям. Если он получит еще один президентский срок, мы, возможно, никогда не оправимся от ущерба", - говорится в заявлении на сайте предвыборной кампании Блумберга.
В объявлении о начале своей предвыборной кампании Блумберг пообещал улучшить экономику страны, систему здравоохранения, образования, окружающей среды, иммиграционную политику. Блумберг также выступает за ужесточение законов, регулирующих использование огнестрельного оружия.
- Ранее сообщалось, что американский миллиардер Майкл Блумберг намерен принять участие в выборах и помешать президенту США Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
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