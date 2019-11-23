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Espreso.tvСпортУкраинский биатлонист Подручный выиграл спринт на открытом чемпионате Швеции

Украинский биатлонист Подручный выиграл спринт на открытом чемпионате Швеции


фото: facebook
Украинец Дмитрий Подручный стал победителем спринтерской гонки на открытом чемпионате Швеции

Об этом сообщает sport.ua .

За неделю до старта Кубка мира украинская мужская сборная по биатлону приняла участие в открытом чемпионате Швеции.

Лидер команды Дмитрий Подручный в спринтерской гонке на 10 км показал лучшее время и не допустил на трассе ни одного промаха.

Второе и третье места в спринте заняли швейцарцы Бенжамен Вегер и Марио Долдер.

Кроме Подручного, на дистанции 10 км выступали другие украинцы - Богдан Цымбал (девятое место), Артем Тищенко (16), Виталий Труш (17), Антон Дудченко (20), Тарас Лесюк (24), Артем Прима (25) и Руслан Бригадир (32).

  • Напомним, 20 ноября тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра назвал состав команды на стартовый этап Кубка мира.

 

 

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