Уайлдер - Ортис: где смотреть главный поединок ноября
23 ноября, 2019, 10:00
В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе американский боксер Деонтей Уайлдер будет защищать чемпионский пояс WBC в поединке с кубинцем Луисом Ортисом
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Весной 2018 года Деонтей Уайлдер и Луис Ортис провели мощный поединок за титул чемпиона WBC (Всемирный боксерский совет) в супертяжелом весе (свыше 91 кг), в нем несмотря на равную игру, проиграл именно кубинец, 34-летний американец нокаутировал соперника в 10 м раунде.
С тех пор Уайлдер успел дважды защитить титул чемпиона WBC, против Тайсона Фьюри и Доминика Бризила, и в обеих встречах выглядел лидером ринга.
- 20 ноября американец Деонтей Уайлдер и кубинец Луис Ортис провели традиционную дуэль взглядов перед боем за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.
- 13 ноября стало известно, что Деонтей Уайлдер, перед боем-реваншем с Луисом Ортисом, прекратил сотрудничество с промоутером Лу Дибеллой.
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