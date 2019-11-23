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Espreso.tvСпортУайлдер - Ортис: где смотреть главный поединок ноября

Уайлдер - Ортис: где смотреть главный поединок ноября


фото: twitter
В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе американский боксер Деонтей Уайлдер будет защищать чемпионский пояс WBC в поединке с кубинцем Луисом Ортисом

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Весной 2018 года Деонтей Уайлдер и Луис Ортис провели мощный поединок за титул чемпиона WBC (Всемирный боксерский совет) в супертяжелом весе (свыше 91 кг), в нем несмотря на равную игру, проиграл именно кубинец, 34-летний американец нокаутировал соперника в 10 м раунде.

С тех пор Уайлдер успел дважды защитить титул чемпиона WBC, против Тайсона Фьюри и Доминика Бризила, и в обеих встречах выглядел лидером ринга.

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