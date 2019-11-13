Уайлдер перед чемпионским боем решился на решительные изменения в карьере

13 ноября, 2019, 13:17

Чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер, перед боем-реваншем с кубинцем Луисом Ортисом, прекратил сотрудничество с промоутером Лу ДиБеллой

Об этом сообщает Bad Left Hook.

Лу Дибелла заявил, что больше не работает с чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Деонтеем Уайлдером.

По словам Дибеллы, американский тяжеловес занялся развитием собственной промоутерской компании Bombzquad Promotions.

Именно его новая компания организует следующий бой Деонтея Уайлдера против Луиса Ортиса, который состоится 23 ноября в Лас-Вегасе.