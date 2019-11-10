Несмотря на удаление Малиновского, "Аталанта" отобрала очки у "Сампдории"

10 ноября, 2019, 18:03

В 12-м туре чемпионата Италии "Аталанта" сыграла вничью с "Сампдорией", несмотря на удаление украинского футболиста Руслана Малиновского

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Малиновский вышел в стартовом составе "Аталанты" на матч против "Сампдории" в Генуе. Украинец на 74-й минуте заработал второе предупреждение и оставил свою команду в меньшинстве.

Несмотря на удаление, "Аталанта" удержала нулевую ничью с "Сампдорией".

Команда Малиновского набрала 22 очка и занимает шестое место. "Сампдория" имеет 9 пунктов и находится в "зоне вылета" на 18-й позиции.

Чемпионат Италии

12-й тур

10 ноября

"Сампдория" - "Аталанта" 0:0

Удаление: Малиновский, 74 ( "Аталанта")