Несмотря на удаление Малиновского, "Аталанта" отобрала очки у "Сампдории"
10 ноября, 2019, 18:03
В 12-м туре чемпионата Италии "Аталанта" сыграла вничью с "Сампдорией", несмотря на удаление украинского футболиста Руслана Малиновского
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Малиновский вышел в стартовом составе "Аталанты" на матч против "Сампдории" в Генуе. Украинец на 74-й минуте заработал второе предупреждение и оставил свою команду в меньшинстве.
Несмотря на удаление, "Аталанта" удержала нулевую ничью с "Сампдорией".
Команда Малиновского набрала 22 очка и занимает шестое место. "Сампдория" имеет 9 пунктов и находится в "зоне вылета" на 18-й позиции.
Чемпионат Италии
12-й тур
10 ноября
"Сампдория" - "Аталанта" 0:0
Удаление: Малиновский, 74 ( "Аталанта")
- Напомним, 2 ноября Руслана Малиновского признали лучшим футболистом итальянской "Аталанты" в октябре.
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