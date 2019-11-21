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Espreso.tvСпортТренер "Александрии" Шаран получил двухматчевую дисквалификацию

Тренер "Александрии" Шаран получил двухматчевую дисквалификацию


фото: ffu.ua
Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран дисквалифицирован на два матча после удаления во встрече чемпионата Украины против "Олимпика"

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола,

Главный тренер Александрии Владимир Шаран дисквалифицирован на два матча, а также еще на одну игру условно, специалист пропустит ближайшие поединки чемпионата Украины против луганской "Зари" (23 ноября) и черниговской "Десны" (1 декабря).

Главный тренер "Александрии" был удален в матче с "Олимпиком". Причем вторую желтую карточку от арбитра встречи Сергея Бойко он получил за бурные эмоции, будучи недовольным его решением не наказывать игрока донецкой команды.

После 14 туров "Александрия" занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 24 очка.

 

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