Помпео общался с Джулиани перед увольнением Йованович
Об этом сообщает "Голос Америки".
Соответствующие данные обнародовала неправительственная организация, которая отслеживает соблюдение этики американским правительством American Oversight.
Опубликованные документы предоставляют документальное подтверждение общения Майка Помпео и Руди Джулиани, что предшествовало внезапном отзыву посла США в Украине Мари Йованович.
American Oversight получила документы через судебный иск на основании закона о доступе к информации. Ранее конгрессмены США заявляли, что Государственный департамент не предоставляет Конгрессу документы для расследования в рамках импичмента президента.
"Мы понимаем, почему Майк Помпео отказывался предоставить эту информацию Конгрессу. Она дает четко задокументированный путь общения от Руди Джулиани в Овальный кабинет и к госсекретарю Помпео, чтобы способствовать кампании, которую вел Руди Джулиани против посла США", - сказала директор American Oversight Остин Эверс.
Ранее, выступая во время слушаний, которые проводят комитеты Палаты представителей Конгресса США, в качестве свидетеля Мари Йованович связала свой отзыв с должности посла в Киеве с кампанией по очернению ее репутации, которую вел Руди Джулиани.
- Напомним, 20 ноября посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил, что вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео знали о давлении на Украину и требовании Дональда Трампа по открытию расследованию против Джо Байдена и его сына.
- Ранее Сондленд заявил о прямом указании президента Дональда Трампа работать с его адвокатом Руди Джулиани, чтобы заставить украинское руководство начать дело против Джо Байдена.
Читайте также
-
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-
Читайте также
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?