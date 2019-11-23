Помпео общался с Джулиани перед увольнением Йованович

23 ноября, 2019, 22:48

Госсекретарь США Майк Помпео общался с адвокатом главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфом Джулиани перед увольнением американского посла в Украине Мари Йованович

Об этом сообщает "Голос Америки".

Соответствующие данные обнародовала неправительственная организация, которая отслеживает соблюдение этики американским правительством American Oversight.

Опубликованные документы предоставляют документальное подтверждение общения Майка Помпео и Руди Джулиани, что предшествовало внезапном отзыву посла США в Украине Мари Йованович.

American Oversight получила документы через судебный иск на основании закона о доступе к информации. Ранее конгрессмены США заявляли, что Государственный департамент не предоставляет Конгрессу документы для расследования в рамках импичмента президента.

"Мы понимаем, почему Майк Помпео отказывался предоставить эту информацию Конгрессу. Она дает четко задокументированный путь общения от Руди Джулиани в Овальный кабинет и к госсекретарю Помпео, чтобы способствовать кампании, которую вел Руди Джулиани против посла США", - сказала директор American Oversight Остин Эверс.

Ранее, выступая во время слушаний, которые проводят комитеты Палаты представителей Конгресса США, в качестве свидетеля Мари Йованович связала свой отзыв с должности посла в Киеве с кампанией по очернению ее репутации, которую вел Руди Джулиани.