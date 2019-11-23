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Espreso.tvОбществоХомчак пообещал уволить виновных во взрывах в Балаклее

Хомчак пообещал уволить виновных во взрывах в Балаклее


фото: ukrinform.ua
Начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак пообещал уволить виновных во взрывах на складах боеприпасов в Балаклее

Об этом сообщает "Укринформ".

По словам Хомчака, трагедия в Балаклее стала первым случаем в ВСУ, когда погибли военные саперы.

"Это был первый случай в Вооруженных силах, когда во время инцидента на складах боеприпасов погибли военные саперы. Хочу выразить соболезнования семьям людей, которые потеряли жизнь. Расследование этой трагедии в Балаклее сейчас продолжается", - сказал Хомчак.

По его словам, последние события в Балаклее не имеют ничего общего с подрывами военных арсеналов, которые произошли в предыдущие годы.

"Я участвовал в расследовании по всем тем арсеналам как главный инспектор Вооруженных сил, поэтому могу эти события сравнивать. Здесь был случай халатности тех, кто должен был контролировать и организовывать эту работу. Поэтому, когда завершится расследование, гарантирую, многие лишатся своих должностей, а возможно, и уйдут из Вооруженных сил за то, что они это допустили. Я никому не буду прощать таких случаев, потому что безнаказанность она порождает только больший беспорядок и опасность ", - заверил Хомчак.

  • Напомним, в пятницу, 15 ноября, на территории военного арсенала в Балаклее прогремели взрывы , двое саперов погибли, еще пятеро госпитализированы. Позже еще один военный скончался в больнице.
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