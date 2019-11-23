Болтон заявил, что Белый дом отключил его от Twitter

23 ноября, 2019, 08:24

Бывший помощник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон пожаловался, что Белый дом заблокировал ему доступ к Twitter

Сейчас администрация сервиса возобновила политику доступа к странице, передает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ.

"Рад вернуться в Twitter через более чем два месяца. Для предыстории будьте со мной...", - отметил Болтон.

"Мы уже освободили аккаунт Twitter, который ранее был несправедливо заблокирован после моей отставки с поста советника по национальной безопасности. Продолжение следует..." - написал он на своей восстановленной странице.

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Через 3 часа появилось такое объяснение: "Говоря прямо: с момента отставки с поста советника по вопросам национальной безопасности, Белый дом отказался вернуть мне доступ к моему личному аккаунту в Twitter. Из страха, что я могу сказать? Тех, кто думал, что спрятался, мне жаль разочаровывать!"

"Если совсем откровенно, - продолжил Болтон, - Белый дом не возвращал мне доступ к аккаунту в Twitter. Спасибо Twitter за соблюдение стандартов сообщества и справедливое возвращение мне контроля над моим аккаунтом".