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Espreso.tvОбществоАэропорт Львова на несколько часов приостановил работу

Аэропорт Львова на несколько часов приостановил работу

В субботу, 23 ноября 2019 года, в международном аэропорту "Львов" самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате чего работа аэропорта была приостановлена

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на страницу предприятия в Facebook.

Как отмечается, около 7 часов утра из-за сложных погодных условий самолет авиакомпании МАУ, который должен был выполнять рейс в Киев, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пассажиры были немедленно эвакуированы, никто не пострадал.

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На время выполнения работ по эвакуации самолета со взлетно-посадочной полосы работа аэропорта приостановлена.

Планируется, что международный аэропорт "Львов" возобновит работу после 12:00.

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