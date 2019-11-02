3 ноября, 2019, 10:06

Николай Княжицкий

На этой неделе в парламенте плакали, переписывались с проститутками, раздавали деньги, вели много других общественно важных и общественно интересных действ. Но мы будем говорить не об этом. Расскажу о нескольких законодательных инициативах и общении с должностными лицами.

Начну с рассказа о своей коллеге Софию Федыне. София Федына записала блог, в котором анализировала поездку президента Зеленского на передовую. Конечно, ее оскорбило хамство Зеленского по отношению к украинскому воину, участвовашему в АТО, какие-то другие вещи. Она выразила беспокойство по Зеленского, потому что очень переживала - как это он мог ездить по передовой, по первой линии. И, кстати, не одна она. Роман Бессмертный, известный политик, сказал, что тот, кто придумал для Зеленского эту поездку на передовую, просто человек безответственный и человек, который готов жертвовать жизнью президента, не продумывает тех возможных трагических последствий, которые могут произойти на передовой. Собственно, об этом говорила и Федына. И еще раз подчеркнула, что Зеленский - не Бессмертный, то есть не настолько предусмотрительный и ответственный политик, как Роман Бессмертный, который как раз и рассказывал об этой поездку Зеленского на передовую. Однако, кто-то в этом увидел попытку Софии совершить покушение на президента Зеленского.

Я так себе и представил, как она обнимает его, гладит по головке, душит, отталкивает от себя, потому что ей противно то, как он говорит с воинами АТО - а все за этим наблюдают по телевизору и говорят: "Да, пожалуй это было покушение!" Конечно это шутка. Ничего подобного не было, и София имела в виду совсем другое. Но люди, которые любят организовывать политические преследования, которые своими мозгами остались в Советском Союзе, набросились на Софию как на политического оппонента. Уже и генеральный прокурор Рябошапка говорит, что в ее словах точно были признаки преступления.

Слушаю все это и хватаюсь за голову. Ведь сколько не проходит времени, а этот совок из наших чиновников, из генпрокурора, из депутатов никак не уходит. Почему совок? Потому что я когда-то тоже был в похожей ситуации. В 1992 году Генеральная прокуратура возбудила против меня дело за клевету на президента Леонида Кравчука. А "клевета" в те времена была уголовной статьей, и мне реально светило от 3 до 5 лет заключения. Ко мне приходили домой, вручали повестки, доставляли в Генеральную прокуратуру... Смешная была ситуация. Я помню, что дело мое вел руководитель Главного следственного управления ГПУ Полипок. Была такая фамилия у этого человека. И вот этот Полипок вдруг говорит со мной на русском языке. А я говорю: "Подождите, у нас принят закон о государственном языке, и я буду говорить только на украинском языке". Компьютеров тогда не было, а печатная машинка, которая была у Полипока, была только с русским шрифтом. Он букву "і" единичкой набирал. А я говорю: "Не буду я говорить на эту машинку с русскими буквами!" И бедный Полипок, ухватившись за бока, вынужден был бегать по соседним помещениям (тогда это офисами было трудно назвать), и искать машинку с украинскими буквами. Сделать это было непросто, нашли только в каком-то соседнем учреждении. И вот приходит домене Полипок и говорит: "Вы, наверное, имели в виду, когда говорили, что президент является винтиком в мафиозной машине, что он организатор мафиозного движения?" На что я ему отвечаю: "Да нет. Я против клеветы на президента независимого государства в моем присутствии, так и запишите это в протокол".

То же самое должна сказать и Федына. Потому что это как раз Рябошапка и "Слуги народа" все время говорят о том, что якобы что-то угрожает президенту Зеленскому. Может они ему угрожают? Может между ними там деньги не поделили, как пишут сайты? Может кто-то кому-то недодал наличных в конверте? Кто-то кому-то дал больше? Или проституток не поделили? И им не нравится, как Зеленский выступает арбитром в этих высоких спорах о проститутках? И, может, именно поэтому они таким образом пытаются унизить его?

Не знаю, что там происходит на самом деле, но выглядит это и смешно, и трагично. Это обычное политическое преследование. Мы же помним, как тот же Зеленский "расстреливал парламент", или имитировал "похороны президента Порошенко". Помним, как еще один народный депутат этой фракции, когда проходил съезд партии Порошенко, говорил, что надо запустить туда газ, чтобы все погибли. И никто тогда никаких дел не открывал. Потому что думали о свободе слова. Это и есть свобода слова: право человека говорить то, что он считает нужным.

Тем более, это является свободой слова политика. Когда мы голосовали за депутатскую неприкосновенность, я и правку соответствующую подавал, и неоднократно предупреждал, что нельзя депутата привлечь к ответственности за высказывание мнения. Сейчас хоть согласие Верховной Рады нужно было бы, а с нового года София вообще ничего не сможет сказать. И я ничего не смогу сказать, даже этот анекдот о Зеленского рассказать. Ну не смогу. Потому что за это меня сможет привлечь к ответственности прокурор, который на 100 процентов является человеком президента, как говорил сам президент в известных записях, и который привлечет за что угодно.

Давайте думать о том, что мы делаем. Мы, конечно, поддерживаем Софию и считаем это наступлением на свободу слова, циничной попыткой возвращения в советские времена. Я убежден, что все будет хорошо. Потому что и те, кто преследуют Софию, и те, кто инициировал ее преследование, выглядят просто смешно. А смешно выглядеть не хочет никто - не только те, кто пишут проституткам.

Теперь о несмешных вещах. Сегодня, когда я записываю этот блог (пятница, 1 ноября, - ред.), на Дне правительства в парламенте выступала министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак. И задавал я ей вопрос о некоторых проблем децентрализации в высокогорных районах. Так вот что я имел в виду. Когда мы говорим о децентрализации и общем утвержденном плане децентрализации, то, к сожалению, приходится констатировать, что план этот утверждался без серьезного обсуждения в громадах. Для этого, например, во многих карпатских регионах районы, имеющих огромную территорию, будут ликвидироваться, делиться на маленькие громады. Но эти маленькие общины не является состоятельными. А для того, чтобы сделать большую громаду, надо посоветоваться с людьми в этих селах, в этих регионах. Как сделать, чтобы громада при ее создании могла предоставить людям нормальные услуги? Как сделать так, чтобы люди, которые живут на высокогорье, на высоте более тысячи метров, могли сохранить свою культуру, гуцульскую или бойковскую, могли сохранить школы, доступ к качественным медицинским услугам?

Об этом никто особо не задумывается. И вот теперь правительство подает законопроект, в котором предлагает, чтобы еще и областные советы изъяли из обсуждения при создании новых территориальных громад, этого нового плана, который бы касался всей Украине. В областных советах есть депутаты, избранные на местах, избранные в этих небольших регионах. Они хотя бы чувствуют потребности своих избирателей. А глава администрации - это человек назначенный. А те, кто назначаются сейчас, как правило, люди без опыта, часто вообще из других регионов. Поэтому то, что представительская власть вообще исключается из того, каким образом будут формироваться громады, выглядит неправильным.

И эта проблема возникает не только на высокогорье. Например, во Львове вокруг города есть целый ряд небольших пригородов. В округе, который голосовал за меня, это поселки Брюховичи и Рудное, село Билогорща. Это населенные пункты, которые находятся практически в черте Львова. И они избирают депутатов в Львовский горсовет. Вместе с тем, они избирают депутатов и в свои советы. Соседние громады, созданные в районах за чертой города, уже давно стали состоятельными и активно работают. А расположенные на территории города, которые якобы входят в эту большую львовскую агломерацию (а закон об агломерации мы до сих пор не приняли), не выбрали для себя эффективного пути развития. И кто, как не правительство, как областной совет, кто, как не эффективные советники, вместе с громадами, должны были бы такие пути развития выбрать? К сожалению, не выбрали. Теперь правительство вообще предлагает не советуясь с громадами заставить их объединяться по плану, который утвердило само правительство. Таким образом и сам принцип добровольного объединения ставится под вопрос. Потому что не люди решают, с кем им объединяться, а правительство утвердило для них план. И говорят: объединяйтесь добровольно, но только по нашему плану и без голоса областных советов. Конечно, это подход абсолютно неправильный.

Был на этом Дне правительства и момент положительный. Общался я с министром инфраструктуры Владиславом Криклием. Обсуждали проблему Львовского аэропорта. У меня на округе есть аэропорт имени Даниила Галицкого. Это один из лучших аэропортов Украины, а из региональных - самый лучший. Он является государственным, но успешен, прибылен, постоянно увеличивает количество рейсов. Он впервые запустил лоукосты, поэтому сегодня из Львова можно дешево улететь во множество стран Европы. Никогда раньше такого не было. И вот мэр Львова Садовый вдруг говорит, что этот аэропорт собираются передать в концессию, требует передать его городу. Я, как народный депутат, конечно беспокоюсь. И иду к министру, и спрашиваю: вы действительно хотите передать в концессию этот аэропорт? Кому? Не крупнейшему ли монополисту, который имеет крупнейшую в Украине авиакомпанию, которая также является монополистом? Потому что люди беспокоятся. Люди слышат все эти слухи, видят, что происходит...

Министр меня заверил, что это не так. Он рассказал, что международная компания просто проводит исследования о возможности передачи в концессию целого ряда аэропортов, что никакого решения пока нет, что сегодня аэропорт может тратить на свои нужды и на свое развитие только десять процентов прибыли, а они ищут способы, как сделать, чтобы аэропорт лучше развивался.

Ну, сегодня я министру поверил. Министр заверил, что никакой концессии в ближайшие годы точно не будет. А если она и будет, то мы с министром договорились, что разговор о возможности такой концессии будет вестись открыто, будет понятно, кто ее инициирует, будут учтены интересы не только работников аэропорта, которые создали блестящее прекрасное предприятие, но и Львова. Потому что Львов, Львовщина, как, собственно, и вся Украина, имеют право решать судьбу своих аэропортов. Чтобы какие-то странные монополисты не получили какие-то странные концессии и не начали выкачивать оттуда деньги. Они имеют право на то, чтобы даже когда будут приходить эффективные зарубежные партнеры сотрудничество с ними не было во вред Украине и местным громадам. Министр мне все это обещал. Поэтому этот разговор был приятным. Я хочу поблагодарить министра Криклия за такую откровенную беседу и пообещать всем, кто меня смотрит и читает, не только во Львове, а по всей Украине, что буду и дальше откровенно рассказывать о том, что происходит в Верховной Раде и в украинской политике.