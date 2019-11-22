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Espreso.tvОбществоЗеленский поговорил по телефону с премьером Канады Трюдо и пригласил его в Украину

Зеленский поговорил по телефону с премьером Канады Трюдо и пригласил его в Украину


фото: ua.112.ua
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский поблагодарил за последовательную позицию Канады по сохранению политики санкций против России.

Джастин Трюдо со своей стороны приветствовал освобождение пленных украинских моряков и возвращение захваченных Россией судов. Он также положительно оценил договоренность о проведении саммита в нормандской формате 9 декабря.

Глава канадского правительства одобрительно отозвался о решительных шагах в рамках реализации амбициозной программы реформ и заверил, что Канада продолжит оказывать активную помощь в этом направлении.

Зеленский выразил надежду на постепенную либерализацию Канадой визового режима для граждан Украины, что еще больше должно укрепить отношения между народами двух стран.

Президент Украины также пригласил Трюдо посетить нашу страну с официальным визитом.

 

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