Закон о рынке земли рассчитывают принять в декабре - председатель партии "Слуга народа"

22 ноября, 2019, 13:50

Верховная Рада может принять во втором чтении закон о введении рынка сельскохозяйственной земли в Украине в декабре 2019 года, а референдум о продаже сельхозземель иностранцам могут провести в начале 2020 года

Об этом сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью НВ.

"В зависимости от того, как комитет успеет внести все правки. Это может быть либо с 2 декабря, или с 16 декабря. Есть такой план. Будем смотреть ", - сообщил Корниенко на вопрос о том, когда Рада планирует принять закон о введении рынка земли.

В то же время, по инициативе президента Владимира Зеленского, вопрос того, разрешать ли продавать землю иностранцам после введения рынка, должны вынести на всеукраинский референдум. Для того чтобы провести такой референдум, Рада еще должна одобрить ряд соответствующих законов.

"Сначала надо принять пакет законов о народовластии. Назад - примерно январь-февраль следующего года. Тогда запланируем ", - добавил глава "Слуги народа ".