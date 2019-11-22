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Espreso.tvОбществоВсе предприятия, входящие в "Укроборонпром", до конца года будут делать все закупки через "ProZorro", - Абромавичус

Все предприятия, входящие в "Укроборонпром", до конца года будут делать все закупки через "ProZorro", - Абромавичус

Предприятия, входящие в госконцерн, будут обязаны осуществлять все закупки выше 25000 гривен через систему "ProZorro"

Об этом гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичюс заявил в интервью изданию "Настоящее время" .

"Одна из создателей системы "ProZorrо" Надя Бегун работает у нас в команде руководителем закупок. Теперь в самом концерне все закупки выше 25000 гривен должны делаться через систему "ProZorro". До конца года такое обязательство будут иметь все предприятия, входящие в концерн ", - сказал он.

До конца года около 120 предприятий "Укроборонпрома", которые сдают пустые дома в аренду, тоже должны будут делать это через систему "ProZorro".

Гендиректор "Укроборонпрома" считает, что концерн работает над уменьшением корупцийнх рисков.

"За последние годы открыто более 600 уголовных дел по "Укроборонпрому" и участникам "Укроборонпрома" о хищении, превышении служебных полномочий и тому подобное ... В результате наших действий, уже сделано несколько довольно громких задержаний чиновников военно-промышленного комплекса за последние два месяца", - добавил он.

  • Ранее Абромавичус рассказал, что в отношении участников концерна "Укроборонпром" возбуждено 583 уголовных производства, что значительно усложняет развитие компании на международном рынке.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161380

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