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Espreso.tvОбществоНа одесских пляжах за выходные обнаружили двух мертвых дельфинов - это третий случай за месяц. Фото

На одесских пляжах за выходные обнаружили двух мертвых дельфинов - это третий случай за месяц. Фото

Туши мертвых животных нашли на пляже возле 121-го причала, что возле Совиньона

Об этом сообщает одесское издание "Думская" .

Издание пишет, что это третий случай за месяц.

Местные жители предполагают, что млекопитающие погибли во время недавнего шторма.

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