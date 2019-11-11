На одесских пляжах за выходные обнаружили двух мертвых дельфинов - это третий случай за месяц. Фото
11 ноября, 2019, 09:22
Туши мертвых животных нашли на пляже возле 121-го причала, что возле Совиньона
Об этом сообщает одесское издание "Думская" .
Издание пишет, что это третий случай за месяц.
Местные жители предполагают, что млекопитающие погибли во время недавнего шторма.
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