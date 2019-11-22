В Сенате США требуют документы о разговорах Порошенко и Байдена

22 ноября, 2019, 10:49

Глава юридического комитета Сената США Линдси Грэм требует у госсекретаря Майка Помпео документы по контактам пятого президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом

Также его интересуют связи Порошенко с другими должностными лицами администрации тогдашнего президента США Барака Обамы, а также с Хантером Байденом.

Об этом Грэм написал в своем Twitter.

My letter to Secretary Pompeo and the request for information is available online. https://t.co/B4nkjelqjY - Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) November 21, 2019



Также сенатор разместил ссылку на оригинал письмо, в котором отмечает, что предоставленные документы помогут выяснить роль Байдена "в увольнении генпрокурора Шокина ради прекращения расследования деятельности компании, где работал его сын".

"Как я понимаю, 4 февраля 2016 года, Генеральная прокуратура (Украині, - ред.) под руководством Виктора Шокина объявила об аресте имущества учредителя украинской газодобывающей компании Burisma Николая Злочевского... Хантер Байден через Twitter начал "преследовать" тогдашнего заместителя госсекретаря Тони Блинкена, которій долгое время был советником вице-президента Байдена, указывая, что оба могли бы инициировать переговоры по расследованию Шокиным деятельности Burisma. в то время Хантер Байден занимал должность члена совета директоров Burisma", - отмечает в письме Грэм.

По словам сенатора, 11, 18 и 19 февраля 2016 Байден имел серию телефонных разговоров с президентом Украины Петром Порошенко, в которых ставился вопрос «увольнения генерального прокурора Шокина за якобы коррупцию».

Также сенатор сообщил, что еще один телефонный разговор между ними произошел 22 марта 2016 г., ровно за неделю до того, как Шокин был смещен с должности.

Согласно тексту письма, Грэм требует у Помпео документы и стенограммы телефонных разговоров между Байденом и Порошенко в указанные даты.

Также Грэм требует любые документы, связанные со встречей 2 марта 2016 г. Девона Арчера, делового партнера Хантера Байдена, и тогдашнего госсекретаря США Джона Керри.