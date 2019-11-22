В ГПУ заявили, что расследование дел Майдана не остановится

22 ноября, 2019, 16:35

В органы досудебного расследования будет направлено 114 производств о преступлениях, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах

Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

В Государственное бюро расследований, в котором уже создали специальное следственное подразделение для расследования преступлений, связанных с событиями на Майдане в 2013-2014 гг., Отойдет 50 производств, еще 43 - в Национальное антикоррупционное бюро. Остальные производства будут переданы - в органы Национальной полиции, СБУ и Государственную налоговую службу.

В связи с окончанием срока полномочий досудебного расследования органами прокуратуры 114 производств о преступлениях, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 гг., будут направлены в органы предварительного расследования. При этом прокуроры специально созданного департамента процессуального руководства в этих процессах смогут проводить неотложные процессуальные действия для расследования, пока не завершится передача материалов дел в соответствующие органы.