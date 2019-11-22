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Espreso.tvОбществоВ аннексированном Крыму удерживают 110 политзаключенных, - представитель Зеленского в АРК

В аннексированном Крыму удерживают 110 политзаключенных, - представитель Зеленского в АРК

"Власть" Крыма незаконно удерживает минимум 110 человек за политическую деятельность

Об этом в интервью LB.ua сообщил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

"Довольно трудно говорить о конкретном числе, так как в законодательстве пока нет понятия политического заключенного. Нам известно, что более 110 человек лишены свободы в результате политических и иных мотивов", - сказал он.

По словам Кориневич, офис представительства уже подготовил списки политзаключенных на обмен и передал соответствующим органам.

Он отметил, что на этом роль представительства президента в Крыму в обмене удерживаемыми завершается.

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