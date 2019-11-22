В аннексированном Крыму удерживают 110 политзаключенных, - представитель Зеленского в АРК
22 ноября, 2019, 17:42
"Власть" Крыма незаконно удерживает минимум 110 человек за политическую деятельность
Об этом в интервью LB.ua сообщил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.
"Довольно трудно говорить о конкретном числе, так как в законодательстве пока нет понятия политического заключенного. Нам известно, что более 110 человек лишены свободы в результате политических и иных мотивов", - сказал он.
По словам Кориневич, офис представительства уже подготовил списки политзаключенных на обмен и передал соответствующим органам.
Он отметил, что на этом роль представительства президента в Крыму в обмене удерживаемыми завершается.
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