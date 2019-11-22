Скалецкая: на закупку лекарств выделено почти 10 млрд грн
Об этом в Житомире во время пресс-конференции заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает Укринформ.
"Расширится программа "Доступные лекарства". Финансирование увеличится вдвое, а также с первого апреля добавлены инсулины. В регионах имеется недостаток средств для закупки инсулина. В следующем году этой проблемы не будет. Мы ее решаем включением в программу "Доступные лекарства", - заявила Скалецкая .
По ее словам, в следующем году в бюджете 9 млрд 770 млн гривень выделены на централизованную закупку лекарств. В этом году это было 6,6 млрд. Также возможности закупки медпрепаратов будут расширены благодаря центральной закупочной организации. Она будет предоставлять услуги как для центральных закупочных программ, так и для больниц.
"Чем больше мы сможем утверждать клинические руководства, тем меньше будет необоснованных расходов на лекарства пациентами", - добавила Скалецкая.
- Напомним, что в Украине заработал сервис для поиска аптек по программе "Доступные лекарства".
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