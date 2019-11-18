В Украине заработал сервис для поиска аптек по программе "Доступные лекарства"
18 ноября, 2019, 16:53
В Украине запустили онлайн-сервис для поиска аптек, работающих по программе "доступные лекарства"
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.
Сервис заработал на основе открытых данных. Он состоит из поисковой таблицы и интерактивной карты с аптеками и медицинскими учреждениями в радиусе 7 км от каждого медучреждения.
Отмечается, что по состоянию на 1 ноября в программе присоединились уже более 7700 аптек - а это примерно 30-35% от общего количества в Украине.
В сервисе по каждой аптеке указаны название, адрес, принадлежность к аптечной сети и сумма средств, компенсированных государством этой сети по программе "Доступные лекарства". По каждому медучреждению указаны название, адрес и количество пациентов, которые подписали там декларации с врачами.
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