Сенаторы-республиканцы хотят ограничить рассмотрение импичмента Трампа двумя неделями, - СМИ

22 ноября, 2019, 11:37

Группа сенаторов-республиканцев встретилась с представителями Белого дома, чтобы обсудить стратегию импичмента Дональда Трампа, если он дойдет до Сената

Об этом пишет Washington Post.

По данным издания, республиканцы хотят ограничить время рассмотрения импичмента в Сенате двумя неделями.

По мнению сенаторов, это позволит получить для процесса достаточно легитимности, но в то же время не нанесет Трампу и партии существенного политического вреда.

Сенаторы рассчитывают, что рассмотрение должно закончиться признанием невиновности Трампа.

На встрече также обсуждалась возможность вызова на процесс свидетелей, показания которых не дали заслушать демократы в Палате представителей. В частности, речь шла о сыне бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

Газета отмечает, что окончательное решение по поводу стратегии еще не принято. Это был один из рассматриваемых сценариев.

В случае объявления Палатой представителей импичмента президенту обвинения против него передаются в Сенат, где фактически начинается судебный процесс. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов.

Республиканцы контролируют большинство в Сенате, поэтому вероятность объявления импичмента верхней палатой при нынешнем раскладе минимальная.

Ранее сообщалось, что импичмент Трампа в Сенате могут рассмотреть уже в январе.