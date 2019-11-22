Сенаторы-республиканцы хотят ограничить рассмотрение импичмента Трампа двумя неделями, - СМИ
Об этом пишет Washington Post.
По данным издания, республиканцы хотят ограничить время рассмотрения импичмента в Сенате двумя неделями.
По мнению сенаторов, это позволит получить для процесса достаточно легитимности, но в то же время не нанесет Трампу и партии существенного политического вреда.
Сенаторы рассчитывают, что рассмотрение должно закончиться признанием невиновности Трампа.
На встрече также обсуждалась возможность вызова на процесс свидетелей, показания которых не дали заслушать демократы в Палате представителей. В частности, речь шла о сыне бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.
Газета отмечает, что окончательное решение по поводу стратегии еще не принято. Это был один из рассматриваемых сценариев.
В случае объявления Палатой представителей импичмента президенту обвинения против него передаются в Сенат, где фактически начинается судебный процесс. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов.
Республиканцы контролируют большинство в Сенате, поэтому вероятность объявления импичмента верхней палатой при нынешнем раскладе минимальная.
Ранее сообщалось, что импичмент Трампа в Сенате могут рассмотреть уже в январе.
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