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Espreso.tvМирИмпичмент Трампа в Сенате могут рассмотреть уже в январе

Импичмент Трампа в Сенате могут рассмотреть уже в январе


фото: ap
Лидер большинства в Сенате республиканец Митч Макконнелл предположил, что начало судебного разбирательства в Верхней палате Конгресса США об импичменте президента Дональда Трампа начнется вместе с сезоном праймериз Демократической партии

Об этом сообщает NBC News.

"Мне кажется, что палата представителей будет заниматься этим [импичментом] до Рождества", - сказал Макконнелл. "Потом дело перейдет в Сенат, который бросит все другие дела, главный судья Соединенных Штатов в кресле, сенаторам не позволяют говорить, им приходится сидеть там и слушать, и я не уверен, как долго это будет продолжаться".

  • Напомним, согласно опросу, больше половины американцев выступают за импичмент Трампа.
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