Импичмент Трампа в Сенате могут рассмотреть уже в январе
19 ноября, 2019, 12:55
Лидер большинства в Сенате республиканец Митч Макконнелл предположил, что начало судебного разбирательства в Верхней палате Конгресса США об импичменте президента Дональда Трампа начнется вместе с сезоном праймериз Демократической партии
Об этом сообщает NBC News.
"Мне кажется, что палата представителей будет заниматься этим [импичментом] до Рождества", - сказал Макконнелл. "Потом дело перейдет в Сенат, который бросит все другие дела, главный судья Соединенных Штатов в кресле, сенаторам не позволяют говорить, им приходится сидеть там и слушать, и я не уверен, как долго это будет продолжаться".
- Напомним, согласно опросу, больше половины американцев выступают за импичмент Трампа.
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