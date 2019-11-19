Импичмент Трампа в Сенате могут рассмотреть уже в январе

19 ноября, 2019, 12:55

Лидер большинства в Сенате республиканец Митч Макконнелл предположил, что начало судебного разбирательства в Верхней палате Конгресса США об импичменте президента Дональда Трампа начнется вместе с сезоном праймериз Демократической партии

Об этом сообщает NBC News.

"Мне кажется, что палата представителей будет заниматься этим [импичментом] до Рождества", - сказал Макконнелл. "Потом дело перейдет в Сенат, который бросит все другие дела, главный судья Соединенных Штатов в кресле, сенаторам не позволяют говорить, им приходится сидеть там и слушать, и я не уверен, как долго это будет продолжаться".